Кингстон, , 03:59 — REGNUM Запрет на заход в порты Ямайки для круизного лайнера Costa Luminous, на котором находятся около 4,5 тыс. человек, установили ямайские власти из-за опасности распространения коронавируса, 28 февраля сообщает портал RJR News.

В каком направлении отплыло судно не уточняется.

Напомним, 27 февраля власти круизный лайнер MSC Meraviglia не смог зайти в ямайский порт из-за запрета властей. На Ямайке в настоящий момент действуют ограничения на въезд граждан Китая, Южной Кореи, Сингапура, а также Ирана.

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