Пекин, , 04:10 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 47 и достигло 2 835 человек. Об этом 29 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных граждан в стране увеличилось на 427 и превысило 79,2 тыс. человек. Выздоровели и были выписаны домой более 39 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2 788 человек, 78 824 оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 36 117 человек.

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