Москва, , 03:45 — REGNUM Определённая Минпромторгом РФ планка в 3 млн рублей позволит понять, является ли автомобиль роскошью, и учитывать это при уплате соответствующего налога, сообщил 28 февраля главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в связи с расширением перечня машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь.

«И покупатели должны, к сожалению, знать и проверять свои машины при уплате ежегодного налога», — цитирует RT эксперта.

По словам Кадакова, автомобиль будет считаться входящим в предметы роскоши вне зависимости от того, как он был куплен (новый или б/у), поскольку основным критерием будет наличие его в утвержденном списке.

Ранее, напомним, в перечень облагаемых налогом на роскошь были включены 1298 моделей автомобилей брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

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