Москва, , 03:52 — REGNUM В Москве приостанавливает свою работу водноспортивный комплекс ГБПОУ «Воробьевы горы». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Перерыв в работе спорткомплекса продлится с 2 по 5 марта 2020 года. Подобные меры вводятся на основании приказа департамента образования и науки Москвы и связаны с проведением дезинфекции. Цель — профилактика гриппа и ОРВИ.

Отмечается, что посетители вправе написать заявление на возврат денежных средств за период простоя или перерасчёт стоимости услуг на последующий период.

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