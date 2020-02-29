Афины , , 03:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Греции подтвердило четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

Подробностей о пациентах не сообщается. Также не раскрывается, откуда пошло заражение COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Греции был выявлен первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Отмечалось, что зараженной оказалась 38-летняя женщина из Салоников. Она незадолго до обнаружения инфекции посещала северную Италию.

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