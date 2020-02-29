Монако, 29 февраля 2020, 03:33 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Монако, 28 февраля сообщает AFP, ссылаясь на власти государства.
Пациент переведен в отделение инфекционных болезней университетского больничного центра Ниццы (Франция) в рамках договоренностей между княжеством и французскими властями.
Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 57 человек.
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