Тегеран, , 02:34 — REGNUM Информация о 210 жертвах коронавируса в Иране, которая появилась 28 февраля в ряде СМИ, назвал «соревнованием во лжи» официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Речь идет о материале телеканала BBC Persian. Джаханпур выразил мнение, что данное СМИ пытается соревноваться с саудовской и албанской прессой в распространении лжи. Представитель минздрава отметил, что BBC Persian опубликовало данные без указания источника.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Иране от коронавируса COVID-19 погибло 34 человека. Всего в стране выявлено 388 случаев инфицирования.

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