Стокгольм, , 02:02 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Швеции, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что двое новых зараженных в Стокгольме ранее контактировали с больными COVID-19. Теперь их госпитализировали, врачи характеризуют их состояние как стабильное. Остальные двое новых пациентов посещали Иран или Италию, где и получили инфекцию. Таким образом общее число заболевших COVID-19 в Швеции составляет 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Швеции выявили еще пять случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что тогда трое заразились инфекцией от мужчины, получившего COVID-19 в ходе поездки в Италию.

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