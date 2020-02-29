Сан-Сальвадор, , 01:29 — REGNUM Решение запретить въезд в Сальвадор граждан Ирана из-за коронавируса приняли власти сальвадорские власти, сообщил президент государства Найиб Букеле на странице в Twitter.

Соответствующий приказ дан миграционной службе страны. Он распространяется и на транзитных пассажиров. Дипломатам и гражданам Сальвадора, возвращающимся на родину, необходимо проходить карантин в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля сальвадорские власти объявили о запрете въезда в страну для граждан Италии и Южной Кореи.

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