Оттава, , 01:03 — REGNUM Решение отменить ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за опасности нового коронавируса приняло руководство организации, 28 февраля сообщается на сайте WADA.

Мероприятие должно было состояться с 17 по 19 марта в городе Лозанна в Швейцарии. Ежегодно оно собирало около тысячи человек.

Глава агентства пояснил объявленное решение заботой о здоровье сотрудников организации. Отмену симпозиума собираются компенсировать другими видами мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля компания Facebook из-за коронавируса решила не проводить ежегодную конференцию разработчиков F8, которую планировалось провести с 5 по 6 мая в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния.

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