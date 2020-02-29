Вена, , 00:42 — REGNUM Еще один случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Австрии, таким образом число заболевших в стране достигло шести человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что шестым пациентом стал сын супружеской пары, у которой ранее был выявлен коронавирус. При этом дочь в этой семье оказалась не заражена COVID-19. В настоящее время семья находится в больнице, где проходит лечение. По предварительной версии, инфекцию в семью принес отец, посещавший недавно Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Австрии было выявлено лишь пять случаев заболевания COVID-19. Отмечалось, что минобороны Австрии привело в повышенную готовность силы РХБЗ, военную полицию и медицинские службы на случай бурного распространения инфекции.

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