Мехико, , 00:35 — REGNUM Второй случай заболевания коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в Мексике в штате Синалоа, 28 февраля сообщил глава регионального управления здравоохранения Эфрен Энсинас Торрес на странице в Twitter.

Им оказался мужчина 41 года, недавно побывавший в Италии. Чиновник рассказал, что пациент помещен в карантин. Он призвал не сеять панику и добавил, что ситуация находится под контролем как региональных властей, так и правительства Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, о первым случае заболевания коронавирусом в Мексике объявил 28 февраля заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес.

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