Париж, , 00:28 — REGNUM Число пациентов, заразившихся коронавирусом за сутки выросло с 38 до 57 человек во Франции. Об этом 28 февраля сообщает портал France Info со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

Верана назвал число заразившихся коронавирусом и объявил, что пройден новый этап эпидемии. Министр призвал всех граждан Франции поспособствовать замедлению распространения коронавируса в стране.

Кроме того, министр порекомендовал гражданам избегать рукопожатий и с повышенным вниманием относиться к людям «с хрупким здоровьем». Также он призвал чаще мыть руки, использовать одноразовые платочки и закрывать рот при чихании и кашле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании вдвое числа заразившихся коронавирусом во Франции.

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