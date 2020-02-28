Пекин, , 23:44 — REGNUM В 2020 году в Китае ожидается значительный прирост набора магистрантов, который превысит прошлогодние показатели почти на 190 тысяч человек, сообщает 28 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя министра образования КНР Вэн Техуэй.

Ещё более существенно — на 322 тысячи человек — увеличится приём в бакалавриат. По мнению чиновницы, увеличение набора в вузы отвечает актуальным потребностям экономического и социального развития страны и опирается на увеличение поддержки высшей школы со стороны государства и центрального правительства.

В настоящее время китайскими магистрантами заняты более 440 тысяч научных руководителей, созданы 12 тысяч специальных центров присуждения этой степени, из которых более 2 тысяч появились в последние годы. По словам Вэн Техуэй, усиление внимания к нуждам подготовки специалистов в системе высшего образования — это долгосрочная тенденция, которой Китай будет следовать и в дальнейшем.