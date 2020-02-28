Лондон, , 23:24 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом диагностирован в Великобритании. Об этом 28 февраля сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения Соединённого Королевства.

Коронавирус был диагностирован у гражданина Великобритании, не выезжавшего за пределы страны. Уточняется, что это первый случай передачи коронавируса от человека к человеку внутри Великобритании. Общее количество заболевших COVID-2019 в стране составляет 20 человек.

При этом указывается, что до настоящего момента не удалось выяснить, от кого заразился пациент. Совершенно точно установлено, что заболевший не контактировал ни с кем из иностранных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых двух случаях заражения коронавирусом в Великобритании.

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