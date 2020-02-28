Пекин, , 23:01 — REGNUM В китайской юго-западной провинции Сычуань возобновлено воздушное сообщение с Европой, прерванное три недели назад из-за эпидемии коронавирусной пневмонии, сообщает 28 февраля Синьхуа.

Первый авиалайнер компании Air China с 32 пассажирами и 17 тоннами груза вылетел из административного центра Сычуани города Чэнду во Франкфурт-на-Майне. Рейсы будут выполняться регулярно, дважды в неделю. По мнению пассажиров, у которых журналисты Синьхуа взяли интервью, летать напрямую гораздо удобнее, чем транзитом через Пекин.

Сообщается, что авиакомпаниями развернуты беспрецедентные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечения бесперебойного воздушного сообщения. По оценке генерального директора Западного регионального центра управления перевозками Air China Цзя Биня, возобновление прямых рейсов благоприятно скажется на предприятиях региона, многие из которых вследствие этого возобновят свою работу.