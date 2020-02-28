Архангельск, , 22:54 — REGNUM Стас Садальский резко высказался в адрес архангельского губернатора Игоря Орлова. Оскорбительный пост он опубликовал в своем Instagram во время гастролей в Севердвинске.

«Северодвинск, изумительные люди имеют свое мнение. Абсолютно все жители Архангельской области презирают губернатора региона Игоря Орлова […] от власти в лицо говорят «Поморье — не помойка» и «Убирайся!», «Уходи!» А ему… в глаза божья роса …», — написал он.

Пост знаменитого блогера набрал почти семь тысяч лайков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов заявил о том, что намерен участвовать в выборах губернатора в сентябре 2020 года, несмотря на критику и низкий рейтинг. На прошлых выборах Орлова поддержали 53,28% избирателей при явке почти 18%. Имидж губернатора испортился после того, как при его поддержке в регионе начали готовить площадку для полигона под захоронение московского мусора на станции Шиес.