Архангельск, 28 февраля 2020, 22:54 — REGNUM Стас Садальский резко высказался в адрес архангельского губернатора Игоря Орлова. Оскорбительный пост он опубликовал в своем Instagram во время гастролей в Севердвинске.
Пост знаменитого блогера набрал почти семь тысяч лайков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов заявил о том, что намерен участвовать в выборах губернатора в сентябре 2020 года, несмотря на критику и низкий рейтинг. На прошлых выборах Орлова поддержали 53,28% избирателей при явке почти 18%. Имидж губернатора испортился после того, как при его поддержке в регионе начали готовить площадку для полигона под захоронение московского мусора на станции Шиес.