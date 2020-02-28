Санкт-Петербург, , 22:27 — REGNUM Участок Удельного парка на севере Петербурга, по которому должна была пройти скоростная трасса М7, вызывающая недовольство местных жителей, будет возвращен в состав парка. Об этом сообщил 28 февраля глава Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

«Комиссия по генеральному плану одобрила решение, которым территория магистрали 7 возвращается в парк. И там можно будет нарисовать ЗНОП», — уточнил он.

После присвоения этому участку статуса зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) его нельзя будет застроить.

Трасса М7 теперь будет проложена по отдельной схеме в виде вариативного решения: либо в тоннеле, либо по эстакаде. Решение будет выбрано после разработки технико-экономического обоснования.

Напомним, на недавнем заседании петербургского Заксобрания коммунистка Ирина Иванова предложила вернуть в перечень зеленых насаждений участок Удельного парка, выведенный из ЗНОП ради трассы М7, но большинство единороссов поправку отклонило.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские депутаты напомнили губернатору про Удельный парк