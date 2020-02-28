Хельсинки, , 22:33 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом был диагностирован в Финляндии. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Университетской больницы Хельсинки (HUS).

Согласно данным, предоставленным больницей, второй случай заражения COVID-2019 был диагностирован у женщины, гражданки Финляндии трудоспособного возраста. После проведения лабораторных исследований она вернулась домой.

Женщине было предписано врачами находиться в изоляции дома и ни с кем не контактировать.

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был выявлен у гражданки страны, женщины, которая накануне вернулась в страну из Италии. Её состояние было оценено как удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Финляндии выделило 8,9 млн евро на борьбу с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия выделяет почти 9 млн евро на борьбу с коронавирусом