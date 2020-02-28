Париж, , 22:32 — REGNUM Трудовой регламент был обновлён в связи с угрозой распространения коронавируса правительством Франции. Новые правила были опубликованы министерством социальных дел и здравоохранения страны.

В соответствии с новыми правилами работодатель может отправить сотрудников на удалённый формат работы без их согласия. Поясняется, что в статье трудового кодекса упоминается эпидемиологический риск в качестве основания перевода на удалённую работу без согласия сотрудника, в случае, если это позволяет занимаемая должность.

Кроме того, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что коронавирус следует рассматривать как форс-мажорный фактор, и он может являться основанием для задержки исполнения государственных контрактов без угрозы наложения штрафов. Также предприятиям, чей бизнес пострадает от эпидемии, обещана отсрочка по уплате налогов и отчислений в социальные фонды.

В свою очередь, министр труда Франции Мюрьель Пенико сообщила журналистам на пресс-конференции, что родители, чьи дети будут помещены на карантин, получат оплачиваемый больничный с первого же дня, вопреки сложившейся практике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании вдвое числа заражённых коронавирусом во Франции. На сегодняшний день заболевание выявлено у 38 пациентов.

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