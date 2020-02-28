Вильнюс, , 20:48 — REGNUM Полиция в Вильнюсе вызволила из заточения женщину, которую в ванной комнате собственной квартиры запер супруг. Абсурдную ситуацию общественной паники из-за коронавируса в Литве сегодня, 28 февраля, описывает литовский портал Delfi.

Полиция отправилась спасать женщину, которая по возвращению с работы между делом рассказала своему супругу, что общалась в тот день с китайцами, которые приехали в Литву из Италии. Супруг решил, что его жена после такого общения обязательно заразилась коронавирусом. Он позвонил медикам, которые посоветовали «изолировать» женщину. Мужчина воспринял это буквально и запер супругу в ванной комнате, откуда она уже позвонила в полицию. Ситуацию удалось разрешить мирно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 28 февраля установлен первый случай заражения коронавирусом. Жители Литвы принялись скупать в магазинах долгохранящиеся продукты.