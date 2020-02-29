Тегеран, , 07:45 — REGNUM Американская социальная медиа-платформа Instagram заблокировала аккаунт, в котором иранский студент выражает надежду на борьбу со вспышкой коронавируса в своей стране. Об этом сообщило иранское агентство Fars News 28 февраля.

Иранский студент заявил, что Instagram закрыл его аккаунт из-за публикации поста, в котором иранец отметил усилия своих соотечественников по сдерживанию вспышки коронавируса в стране.

Мейсам Саиди, студент факультета журналистики Университета радиовещания Исламской Республики Иран (IRIB), сделал это заявление в своем посте на персидском языке в «Твиттере».

Сам он был ранее госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу, где опубликовал фотографию, на которой он, медицинские работники и другие пациенты с данным заболеванием в больничной палате делают жест «V», означающий победу.

«Никакого [упоминания] Касема Сулеймани или чего-то еще! Они только стремятся задушить надежду в иранской нации! Но мы будем с надеждой бороться с #коронавирусом и победим», — написал Иранский студент.