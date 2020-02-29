Тегеран, , 08:39 — REGNUM Официальные лица Исламской Республики Иран (ИРИ) объявили, что из-за недавних ливней в Иране увеличилось среднее количество осадков в стране за год и повысился уровень воды в иранских водохранилищах. Об этом 28 февраля сообщило иранское агентство Fars News.

27 февраля глава иранской компании по управлению водными ресурсами (WRM) Мохаммад Хаджрасулиха заявил, что недавние дожди, закончившиеся 26 февраля, увеличили средний пик со 165 до 172 миллиметров. Хаджрасулиха также отметил, что осадки затронули в основном провинции на юге, в центре и на севере страны.

Сейед Хосейн Разави, местный представитель компании WRM в Тегеране, заявил, что двухдневные дожди повысили уровень воды в водохранилищах провинции на два миллиона кубометров. По его словам, уровень воды в основных резервуарах Тегерана в настоящее время составляет около 610 миллионов кубометров, что на 25 миллионов кубометров выше по сравнению с предыдущим годом.

Разави также заявил, что среднее количество осадков в феврале в Тегеране почти вдвое превышает годовой показатель.