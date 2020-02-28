Милан, Италия, , 20:37 — REGNUM

Со 2 марта миланский собор (Дуомо) будет вновь открыт для посетителей, но только с 9 до 18 часов, такое решение было принято в пятницу, 28 февраля.

При этом войти в собор смогут только участники небольших организованных туристических групп. Кассы останутся закрытыми, билеты можно будет приобретать только онлайн. Доступ в собор для верующих (который не предполагает платы) пока, в соответствие с постановлением местных властей, остаётся закрытым.

По данным властей Италии на вечер 28 февраля, от коронавируса в Италии умер 21 человек, еще 46 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 821 гражданина, около 300 случаев подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.