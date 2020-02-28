Рим, 28 февраля 2020, 20:36 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло с 650 до 821, сообщили 28 февраля в службе гражданской обороны страны.
Число скончавшихся от коронавируса в Италии, согласно последним данным, выросло до 21, выздоровели — 46 человек.
Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошёл в начале недели в целом ряде областей на севере Италии. МИД России рекомендовал российским гражданам временно воздержаться от поездок в эту страну.