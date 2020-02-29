Тегеран, , 07:51 — REGNUM На фоне вспышки коронавируса на всём земном шаре иранцы призвали международное сообщество снять санкции в области медицины, чтобы предпринять необходимые шаги по борьбе с заболеванием в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 февраля.

Ранее иранский медийный активист Аболфаз Фатех в письме генеральному секретарю ООН и генеральному директору ВОЗ призвал отменить все санкции в области медицины для успешной борьбы с коронавирусом в Иране. По словам активиста, иранцы по всему миру могут присоединиться к движению, чтобы выразить свою солидарность с проходящей кампанией.

Текст письма представлен следующим образом: «Эта петиция является официальной просьбой к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и генеральному директору всемирной организации здравоохранения принять незамедлительные меры для прекращения продолжающихся санкций против Ирана в сфере медицины в целях борьбы с COVID-19 и спасения невинных жизней».

Ранее стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса, Иран временно закрыл школы, университеты и другие образовательные центры, а также отменил все общественные мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.