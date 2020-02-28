Москва, , 20:23 — REGNUM В Москве сотни безнадзорных животных находят себе хозяев благодаря системе городских приютов, пишет издание Infox.ru. Еще несколько лет назад встретить в российской столице бродячую собаку или бездомную кошку было не слишком сложно. Однако благодаря совместной работе городских властей, волонтеров и просто неравнодушных горожан таких животных с каждым годом становится меньше — постепенно они переселяются в специально созданные приюты.

Согласно статистике ГБУ «Доринвест», в 2018 году приюты столицы приняли 3476 кошек и собак. В прошлом году их число сократилось на сотни голов — специалисты доставили в приюты с улиц только 3036 бродячих животных. Одновременно с этим растет число собак и кошек, которым в приютах подобрали новых хозяев. В 2019 году новую, счастливую жизнь обрели 2330 собак и 828 кошек. Насколько можно судить по текущим данным, в 2020 году довольных животных и их новых хозяев станет еще больше.

«Отлов безнадзорных животных на улицах Москвы — постоянная, круглогодичная работа. В Департаменте ЖКХ Москвы подтвердили, что сейчас она также идёт в штатном режиме. Москва единственный город в России, который гуманно регулирует эту проблему, — все кошки и собаки, которых отлавливают на улицах, поступают в 13 муниципальных приютов, где идёт огромная волонтёрская работа по уходу и пристройству», — рассказала учредитель фонда «Я свободен» и эксперт Агентства стратегических инициатив по вопросам контроля за безнадзорными животными Татьяна Черникова. «Отрадно, что москвичи с каждым годом всё чаще готовы взять в свой дом кошку или собаку из приюта. Необходимо транслировать в обществе ответственное отношение к своим питомцам, тогда количество безнадзорных животных будет и дальше уменьшаться с каждым годом».

«Если вы встретите на улице бродячую собаку или несчастного котенка, но по каким-то причинам не сможете забрать его к себе, на помощь животному придет город, — пишет Infox.ru. — Для этого достаточно обратиться в районную управу и подать там заявку на отлов и передачу животного в приют. Сотрудники управы оформят заявку и передадут ее специалистам, которые отыщут «пациента», проверят его состояние, наличие чипов, клейм и прочих идентификационных признаков, и если владельца установить не удастся — отправят в приют. Не стоит беспокоиться о том, что собаке или кошке будет там плохо — на самом деле современные приюты достаточно комфортны и обеспечивают своим четвероногим постояльцам полноценное питание, уход и лечение. Волонтеры внимательно следят за их здоровьем и активно разыскивают новых хозяев. Кстати, стать волонтёром может каждый, особенно удобно это для тех москвичей, кому жизненные обстоятельства не позволяют завести собаку или кошку у себя дома. В приюте они получают бесценную возможность общения с питомцами, гуляют с ними, кормят и играют».