Милан, Италия, , 20:20 — REGNUM В североитальянской провинции Ломбардия, где зафиксировано наибольшее в стране количество случаев заболевания коронавирусом, до сих пор не решена проблема нехватки медицинских масок, заявил журналистам в пятницу, 28 февраля, глава региона Аттилио Фонтана.

Местные производители пока не могут справиться с проблемой, власти Ломбардии надеются договориться также с одним из поставщиков из Швейцарии, добавил губернатор.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.