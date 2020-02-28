Лоди, , 20:16 — REGNUM В небольшом североитальянском городке Лоди в течение одного дня в больницу с подозрением на коронавирус попал сразу 51 человек, заявил журналистам в пятницу, 28 февраля, губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана.

17 человек — в тяжелом состоянии. В больнице Лоди не хватает мест, пациентов надо перевозить, возможно, в госпитали других городов региона, и решать этот вопрос как можно быстрее, добавил Фонтана.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.