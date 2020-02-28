Маскат, 28 февраля 2020, 20:16 — REGNUM Власти Омана ограничили въезд в страну из других стран Персидского залива из-за эпидемии коронавируса Covid-19, 28 февраля сообщает агентство Reuters.
Об аналогичных ограничениях в связи со вспышками заболевания в Иране, Кувейте и Бахрейне ранее заявили власти Саудовской Аравии.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Иране зафиксировано 388 случаев уханьского коронавируса, от заболевания в стране погибли 34 человека.
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