Рим, , 20:12 — REGNUM Жителей итальянских городков, изолированных от внешнего мира из-за распространения коронавируса, временно освободят от уплаты налогов, заявила в пятницу, 28 февраля, министр труда Нунция Катальфо.

Норма будет действовать как минимум до 30 апреля. Ранее сообщалось, что жителей этих городков решением правительства также освободят от оплаты коммунальных платежей, в том числе за вывоз мусора.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.