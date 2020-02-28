Пекин, , 20:17 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Иран помогать останавливать эпидемию вируса COVID-19, пишет 28 февраля «Хуаньцю шибао».

В составе делегации четыре человека, которые поделятся с иранскими врачами опытом по борьбе с расползанием уханьской инфекции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране новый коронавирус уже унёс жизни 34 человек. Всего заболевших 388, выздоровевших — 54. В стране закрыты школы, приостановил работу парламент.

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