Архангельск, 28 февраля 2020, 19:58 — REGNUM Попытки благоустроить Архангельск принесли горожанам немало разочарований. Своим впечатлениями о последних проектах люди поделились в социальной сети «Вконтакте».
Поводом для дискуссии стало голосование за выбор очередной территории для благоустройства, которое велось, в том числе в группе «Открытый Архангельск». На выбор были представлены восемь мест — зеленых зон и парков. К посту о голосовании горожане разместили более тысячи комментариев, значительная часть из которых сводилась к критике реализованных проектов:
— написали архангелогородцы.
Напомним, парк «Зарусье» был открыт в 2018 году. На благоустройство территории, которая больше похожа на поле, чем на парк, потратили 39 млн рублей.
Жители города отмечают, что самой острой проблемой Архангельска является нехватка зеленых насаждений, а реализация новых проектов по благоустройству лишь усугубляет ситуацию. К примеру, при благоустройстве парка Майский было вырублено более 80 деревьев. Следующий проект, угрожающий уничтожению зеленой зоны площадью 2,5 га — парк аттракционов на Ленинградском проспекте. Проект уже получил поддержку мэра города.
В результате голосования, в котором приняли участие более 34 тысяч человек, победу одержал сквер у культурного центра «Соломбала-Арт». Территорию благоустроят в 2021 году. Проект предусматривает размещение сцены, детской площадки и площадки для отдыха взрослых. Березы, растущие возле культурного центра, собираются сохранить. Правда, в каком количестве — пока неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельска ранее заявили о намерении «озеленить» город мини-скверами, которые, по их замыслу, появятся на месте снесенных деревянных домов.