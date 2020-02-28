Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:51 — REGNUM Ряд жителей Свердловской области начнут получать единую квитанцию за вывоз мусора и электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания».

В марте 2020 года планируется, что единую платёжку получат 69 тысяч 300 жителей Нижнего Тагила, 7 тысяч 500 — Невьянска и 6 тысяч 200 жителей Горноуральского городского округа. Объединение квитанций будет проходить в несколько этапов.

Начисления будут размещены отдельными строками.

Как сообщало ИА REGNUM, оплата за вывоз мусора появилась в Свердловской области после реализации реформы в сфере ТКО. Ранее её исполнение раскритиковал уральский полпред Николай Цуканов.

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