Рязань, , 19:51 — REGNUM Зрительницы устроили массовую драку на концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязани 27 февраля, видео появилось в группе «Рязань». Концерт проходил в Рязанском цирке.

Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь». По предварительным данным, причиной конфликта стало то. что женщины не поделили место для фотосъёмки.

«В 21:05 в дежурную часть поступило сообщение в полицию о конфликте между двумя зрительницами. Участники установлены, проводится проверка», — цитирует ТАСС представителя УМВД по Рязанской области.