Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM Кровлю СКК «Петербургский» готовили к заведомой аварии изнутри за месяц до сноса. Такое мнение в петербургском Заксобрании высказал 28 февраля депутат от КПРФ, экс-председатель совета директоров стройкомпании «Лидер Групп» Александр Рассудов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, СКК обрушился 31 января 2020 года в процессе срезания вант, держащих уникальную мембранную кровлю, из-за которой градозащитники пытались внести здание в список объектов культурного наследия. При обрушении погиб рабочий из Карелии Матвей Кучеров.

Рассудов считает, что судьба СКК «Петербургский» была предрешена на старте проекта реконструкции, когда в концессионное соглашение попало слово «демонтаж». На месте СКК компания «СКА Арена» планирует возвести самую крупную ледовую площадку в Европе, на которой пройдет чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Александр Рассудов напомнил, что некие работы начались внутри СКК задолго до сноса, и указал, что 26 декабря 2019 года вице-губернатор Петербурга Максим Соколов ответил ему на запрос, что был заключен договор подряда на противоаварийные работы на кровле здания. Договор подряда был заключен без проведения торгов на сумму всего в 99 тыс. рублей.

«Скажите мне, на 99 тысяч на такой уникальной кровле такой огромной площади реально провести противоаварийные работы? Давайте возьмем расценки, по которым у нас ремонтируются кровли жилого фонда на торгах, которые регулярно проводят жилищные агентства. Там суммы за значительно проще работы на порядок выше. Так что, их теперь надо сажать теперь, просто казнокрады какие-то? Раз у нас тут есть замечательные люди, которые уникальные вещи за 99 тысяч рублей реконструируют. Или мы просто честно ответим себе, что это не противоаварийные работы. За 99 тысяч определенные люди готовили как раз эту кровлю к аварии», — высказал свою версию Рассудов.

Он сослался на известного петербургского архитектора Никиту Явейна, который утверждал, что выполнить требования Международной федерации хоккея по проведению ЧМ 2023 года, которыми обосновывают необходимость строительства нового комплекса на месте СКК, можно было и внутри старого здания без колоссальных финансовых вложений.

Рассудова также беспокоит финансовая схема, по которой город будет софинансировать этот проект. Так, в 2020 году городской бюджет должен будет перечислить инвестору 5 млрд рублей, еще 5 млрд рублей — в 2021 году.

«Мы компанию, не обладающую ни штатной численностью, ни какими-либо активами, авансируем колоссальными городскими деньгами», — сказал депутат.

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Напомним, 11 оппозиционных депутатов Заксобрания Петербурга требовали парламентского расследования случившегося, но в пятницу, 28 февраля, большинством голосов единороссы инициативу отклонили. Против расследования высказался и представитель Смольного.

«Завершая эту сагу лжи и лукавства со стороны органов исполнительной власти, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что достаточно знаковый проект для города был начат со лжи и в процессе повлек смерть 29-летнего Матвея», — заключил Александр Рассудов.

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