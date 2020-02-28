Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Попрощаться с зимой и встретить весну жители и гости Северной столицы смогут в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также посетив мероприятия, запланированные в каждом районе города на все предстоящие выходные.

Масленица в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба Смольного, в воскресенье, 1 марта в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга состоится грандиозный фестиваль «Масленица 2.0». По задумке организаторов, концертная программа будет идти одновременно на двух сценах. На главной сцене — выступят резиденты Radio Record и звезды телепроектов, хедлайнерами шоу станут финалисты Евровидения Бурановские Бабушки и группа Quest Pistols Show. Вторая сцена, у детской площадки, будет предназначена для самых маленьких гостей фестиваля.

«Мероприятие проводим впервые. Постарались посмотреть на любимый всеми традиционный праздник по-новому, более современным взглядом. Новый формат будет интересен и петербуржцам, и гостям города», — отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Помимо музыкального сопровождения, гостей фестиваля ждут интерактивная и конкурсная программы, мастер-классы и свето-пиротехническое шоу. Мероприятие пройдет с 15:00 до 20:00 мск.

Праздничные гулянья также запланированы и в каждом из районов города и Ленинградской области. Например 1 и 2 марта в Павловском парке (г. Павловск) праздничные гулянья начнутся в 12:00 и продлятся до 18:00 вечера. Гостей праздника ждут народные игры и забавы, соревнования русских богатырей, хороводы, цыганские пляски, пёстрая ярмарка и многое-многое другое. А в понедельник, 2 марта, в 15:30 состоится торжественное сожжение чучела Масленицы.

Горожан приглашают принять участие в народных гуляньях «Шуми, Масленица!» в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Для веселого праздника будут подготовлены сценические площадки по всему парку. В программе выступление фольклорных коллективов из разных городов и стран, артистов, а также конкурсы, хороводы и главное праздничное угощение — блины. Сжигание чучела зимы состоится вечером на Масляном лугу.

Попробовать блины со всего света, принять участие в задорных конкурсах, проявить силу и удаль в русских забавах — все это и многое другое ожидает гостей на праздничном гулянье «Широкая Масленица в парке «Дубки» в Сестрорецке.

Всеми любимые сказочные персонажи будут созывать детей и взрослых на площадку «Русские забавы», где каждый желающий сможет продемонстрировать свою удаль и смекалку: бои мешками, перетягивание канатов, метание мётел и многое другое. Традиционное сжигание чучела Масленицы пройдёт на площади у главной сцены в 16.00 мск.

В Ленобласти широкое гулянье на Масленицу также запланированы в разных районах региона, они будут проходить как 29 февраля так и 1 марта.