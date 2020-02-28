Воронеж, , 19:02 — REGNUM Новохоперск, Павловск и Россошь Воронежской области вошли в число победителей конкурса Минстроя России. Награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» состоялось сегодня, 28 февраля, в Тюмени в рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

Конкурс проводится по поручению президента РФ с 2018 года, ежегодно сумма призового фонда составляет пять миллиардов рублей — деньги распределяются между городами-победителями на реализацию проектов городского балгоустройства. Всего в этом году конкурсной комиссией было выбрано 80 лучших проектов из 43 субъектов РФ.

В 2020 году от Воронежской области конкурсные заявки представили Лиски, Россошь, Борисоглебск, Бутурлиновка, Новохоперск, Семилуки и Павловск. Конкурс состоял из нескольких этапов. По итогам конкурса Новохопёрск получит до 45 млн рублей из призового фонда номинации «Малые города с численностью населения до 20 000 человек», Павловск — до 70 млн рублей в номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек», Россошь — до 90 млн рублей из призового фонда номинации «Малые города с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек».