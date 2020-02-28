Рейкьявик, , 19:09 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом подтверждён в Исландии. Об этом 28 февраля сообщает издание Fréttablaðið со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Инфекция выявлена у мужчины старше 40 лет, который недавно вернулся с горнолыжного курорта, который находится в северной Италии.

Отмечается, что состояние мужчины стабильное, у него наблюдаются типичные симптомы заболевания коронавирусом. Заболевание COVID-2019 было диагностировано у мужчины после исследования взятых у него анализов.

В настоящее время пациент помещён на карантин в Ландспитали (госпиталь при Национальном университете Исландии). Предпринят ряд мероприятий, чтобы отследить всех лиц, с которыми контактировал заражённый.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки за пределами Китая коронавирусом заразились около 900 человек.

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