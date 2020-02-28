Пекин, , 18:50 — REGNUM Число новых случаев коронавируса Covid-19 в Китае снизилось до минимального уровня с 23 января 2020 года, 28 февраля сообщает минздрав КНР.

За сутки на территории материкового Китая выявлено всего 327 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в Китае с начала января составляет 78 824 человека, из них погибли 2788 человек.

По информации ВОЗ, на текущий момент в мире зафиксировано 83 878 случаев заболевания уханьским коронавирусом, от болезни погибли 2869 человек.

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