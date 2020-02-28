Женева, Швейцария, , 18:50 — REGNUM Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами. Об этом сообщил на брифинге 28 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в дополнение к этому ещё несколько терапевтических средств в настоящее время уже проходят клинические испытания». Первые результаты этих исследований следует ожидають через несколько недель, отметил глава ВОЗ.

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что количество заражённых новым коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 человек, число скончавшихся от вируса возросло до 67 человек.