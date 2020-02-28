Пекин, , 18:49 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили повысить официальную оценку риска глобального распространения коронавируса до «очень высокого», заявил 28 февраля представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, такие меры обусловлены тем, что в отдельных странах суточные показатели заражения коронавирусом начали превышать статистику Китая, считавшегося ранее эпицентром распространения коронавируса.

На данный момент коронавирус быстрее всех распространяется в Италии, Иране и Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме Китая, коронавирус уже выявлен в 49 странах мира.

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