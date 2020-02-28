Курган, , 18:43 — REGNUM Курганский Центр Илизарова изменил статус. Сейчас медучреждение стало Национальным медицинским исследовательским центром, сообщает пресс-служба главы региона.

«Задачи перед нами стоят колоссальные: по сути дела, под нашей курацией будут находиться порядка 27 субъектов Российской Федерации, это три федеральных округа — Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В ближайшем будущем запланировано тесное сотрудничество с внештатными и штатными специалистами этих регионов в области травматологии и ортопедии», — пояснил преобразования директор центра, доктор медицинских наук Александр Бурцев.

Отметим, что в Центре Илизарова ежегодно проходят лечение свыше 14 000 пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией. Медучреждение имеет консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в день и стационар на 800 коек.