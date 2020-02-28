Женева, Швейцария, , 18:43 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 человек. Такие данные обнародовала 28 февраля Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщается, помимо Китая случаи заболевания зафиксированы уже в 49 странах. За последние сутки за пределами КНР появился 871 новый пациент с вирусом, число скончавшихся от вируса возросло до 67 человек.

Напомним, накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая в последние дни превысили соответствующий показатель внутри страны.