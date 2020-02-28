Дубай, ОАЭ, , 18:40 — REGNUM Власти ОАЭ разрешили совершить несколько рейсов из Ирана и в Иран — для того, чтобы иранские граждане могли попасть из Дубая на родину, 28 февраля сообщает информагентство ISNA.

В настоящий момент Иран охвачен вспышкой коронавируса Covid-19, жертвами которого в стране уже стали 34 человека.

Власти Ирана закрывают школы и другие общественные учреждения, в крупных городах страны отменены пятничные богослужения.

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