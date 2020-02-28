Пенза, , 18:30 — REGNUM Житель Пензы одолжил знакомому 564 тыс. рублей под расписку, но, не дождавшись возврата, обратился в суд. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Из расписки следовало, что должник вернет деньги до 31 мая 2019 года с выплатой 2% от суммы кредита ежемесячно. Истец просил суд наложить арест на квартиру и другое имущество ответчика. Суд отказал в аресте, поскольку кадастровая стоимость недвижимости превышает сумму займа, а в остальном иск удовлетворили.

Расчет задолженности проверен судом и является верным. Ответчик договор займа не оспаривал.

Решение суда вступило в силу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пенсионный фонд РФ через суд побуждает известную певицу-шансонье Елену Ваенгу к выплате долгов контролируемого ею юрлица по пенсионным взносам. Арбитражный суд постановил взыскать с должника сумму финансовых санкций в бюджет Пенсионного фонда РФ за нарушение срока предоставления страхователем сведений в размере 12 тыс. рублей, а также госпошлину — 1 тыс. рублей.