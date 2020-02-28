Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:29 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске займутся восстановлением озера Ханто. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв в своём аккаунте «Вконтакте».

"Когда я был школьником, мы с родителями и друзьями часто ездили на рыбалку, отдыхали у озера, тогда даже пляж еще не был оборудован. Зимой озеро — великолепное место для развития экстремальных видов спорта. Ханто, безусловно, популярное место для отдыха всех ноябрян и очень нужное», — поделился воспоминаниями Владимир Пушкарёв.

Парламентарий отметил с сожалением, что озеро превращается в болото — зарастает, заполняется илом и разлагающимися растительными остатками. Расчистка водоёма волонтёрами приносит временный эффект — нужны кардинальные меры.

В 2020 году, по словам депутата Госдумы, начнётся подготовительный этап для реабилитации Ханто. Будут проведены все необходимые инженерные изыскания, определены технологии для очищения дна от ила. Реабилитация позволит восстановить самоочищение озера Ханто, поясняет Пушкарёв.