Москва, , 18:31 — REGNUM 80 человек находятся под наблюдением врачей в изоляции из-за коронавируса в обсервационном центре «Царицыно» в Москве. Об этом 28 февраля сообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время в обсервационном центре находятся 80 граждан с подозрением на коронавирус. Им предписано соблюдать режим изоляции согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

Ранее ИА REGNUM сообщало о депортации из Москвы 88 иностранных граждан, нарушивших режим изоляции по коронавирусу.

Из каких стран прибыли граждане, не уточняется.

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