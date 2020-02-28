Москва, , 18:28 — REGNUM Власти Чехии следят за ситуацией с коронавирусом по всему миру и готовы принять меры в случае его появления. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он сообщил о контактах с коллегами из других европейских стран для заимствования опыта борьбы с коронавирусом. В качестве примера он напомнил о крупном итальянском регионе, продукты в который на сегодняшний день поставляют «всего три машины, этого вполне хватает».

Бабиш считает, что у граждан Чехии нет повода для паники и массовой скупки продуктов и медикаментов, поскольку этого хватит на всех желающих.