Тегеран, , 18:22 — REGNUM Иранские парламентарии временно не будут собираться на заседания из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 28 февраля ISNA.

Уточняется, что иранский меджлис приостановил деятельность на одну неделю. Таким образом, бюджет страны депутаты будут обсуждать неделей позже, чем планировалось.

Напомним, в Иране на сегодняшний день от COVID-19 скончались 34 человека. Всего в стране инфицированы 388 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский министр здравоохранения Саид Намаки сегодня, 28 февраля, заявил, что на будущей неделе страну ожидает пик эпидемии.

Читайте подробнее: Минздрав Ирана ожидает скорого пика эпидемии коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Власти России временно ограничили въезд граждан Ирана